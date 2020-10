Estudantes finalistas acompanham cursinhos preparatórios remotamente

Manaus – Nesta sexta-feira (23), estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual começaram a acompanhar o cursinho pré-vestibular “Conquistar” dentro da programação do “Aula em Casa”. A ação tem como objetivo preparar os alunos finalistas para as próximas avaliações externas, como Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Sistema de Ingresso Seriado (Sis, para UEA), e Processo Seletivo Contínuo (Psc).

Durante a estreia do “Conquistar”, milhares de estudantes assistiram a videoaulas sobre Brasil Colonial e Republicano, e textos dissertativos. Os conteúdos foram ordenados por ano de ensino (1ª, 2ª e 3ª série), ou seja, cada horário da programação será destinado a um grupo de alunos. As aulas preparatórias serão exibidas sempre pelo canal 2.3.

A estudante Rayane Karen Freitas Cabral, da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Professora Jacimar da Silva Gama, elogiou bastante a estreia do “Conquistar”. “Achei muito bom. É um curso com bastante conteúdo, o que, para um aluno do Ensino Médio, é perfeito pela questão dos vestibulares”, contou Rayane, da 2ª série.

Ela acredita que o cursinho vai ajudá-la a conquistar uma vaga na universidade pública. “Medicina é meu sonho. Logo, desde criança, sempre tive uma rotina de estudos bem reforçada, tanto na escola quanto em casa. Agora, com a ajuda do ‘Conquistar’, posso estar tendo acesso a conteúdos de qualidade com tranquilidade”, pontuou.

Já Sara Cunha Muniz de Oliveira, 19, é aluna da 3ª série da Escola Estadual (EE) Estelita Tapajós. Assim como milhões de estudantes brasileiros, atualmente, ela se prepara o Enem, que acontece no próximo ano. A jovem espera que as aulas do “Conquistar” a ajudem a alcançar a aprovação no curso de Direito. “Achei o cursinho muito interessante, bem intenso. Tenho certeza que vai me ajudar bastante”, aponta Sara.

Colaboração

Por meio da parceria com a Secretaria de Educação, 20 professores do Fusão Preparatório e Reforço passaram a integrar a equipe docente do “Conquistar”, levando linguagem e didática próprias de preparação para os alunos da rede estadual. Os educadores também comandarão os ‘aulões’ ao vivo do cursinho, que começarão a ser transmitidos, aos sábados, a partir do dia 31 de outubro.

Para a diretora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), Wilmara Monteiro, as parcerias têm se mostrado o melhor caminho para execução de alguns projetos da Secretaria de Educação, durante a pandemia. O espaço, pioneiro no Brasil no que diz respeito a Ensino Presencial com Mediação Tecnológica, produziu todos os materiais que serão utilizados pelo “Conquistar”.

“Com esse preparatório, esperamos gerar condições de igualdade para que nossos alunos concorram com qualidade aos processos e possibilitar a entrada deles na universidade, pois muitos não possuem recursos financeiros para pagar um cursinho pré-vestibular”, afirmou a diretora do Cemeam, Wilmara Monteiro.

Materiais digitais

Fora a novidade, a Secretaria de Educação segue oferecendo o seu amplo arsenal de conteúdos digitais, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e das plataformas Saber+ e Educação, desenvolvidos pelo Cemeam.

“Essas ferramentas continuarão sendo essenciais durante a reta final do ano letivo. Tudo o que foi trabalhado, no que diz respeito a conteúdo, durante o ‘Aula em Casa’, está disponível em nossas plataformas digitais”, lembrou o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa.

Ao vivo

Todos os sábados, a partir do dia 31 de outubro, o “Conquistar” ganhará ‘aulões’ ao vivo ministrados por professores da rede. As transmissões também serão feitas pelo canal 2.3 do “Aula em Casa” e, nelas, os alunos poderão interagir e sanar dúvidas com os educadores

“As aulas de sábado terão essa vantagem: os estudantes poderão interagir, ao vivo, com nossos professores; o que, muitas vezes, facilita acompreensão do conteúdo. Além disso, estaremos disponibilizando uma apostila com uma lista de exercícios que também servirá de ferramenta importante nesse momento de preparação para o vestibular”, finalizou o secretário de Educação.

