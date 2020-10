Calha do rio Purus recebe investimento de R$ 22 milhões em educação

Outras sete unidades já receberam serviços de manutenção básica e devem ser revitalizadas | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação e Desporto, realizou serviços de manutenção básica e revitalização em 15 escolas estaduais dos municípios de Canutama, Pauini e Boca do Acre, na calha do rio Purus.

Os investimentos em pintura e revisão elétrica e hidráulica totalizam R$ 1.890.000,00. Além disso, o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) de Boca do Acre apresenta 67,15% da obra concluída. Ao todo, os investimentos totalizam R$ 22.229.607,29.

Em Boca do Acre, o governador Wilson Lima visitou as obras do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), que está com 67,15% de sua obra concluída, no valor de R$ 20.339.607,29.

A entrega da obra está prevista para maio de 2021, sob responsabilidade do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam).

Três unidades educacionais do município receberam serviços de revitalização: Escolas Estaduais Danilo Corrêa; Antônio José Bernardo Vasconcelos; e Lucas Pena, com investimento estimado em R$ 700.000,00.

“Nós já reformamos três escolas estaduais, vamos reformar outras sete. Hoje, nós temos a construção de uma escola de tempo integral, ela está quase 70% concluída e, em maio, nós vamos entregar essa escola, que vai ser a mais moderna aqui do Purus. Uma escola com auditório, piscina semiolímpica, campo de futebol, com quadra, com toda a estrutura que não deixa nada a desejar à rede privada de ensino”, observou Wilson Lima.

Outras sete unidades já receberam serviços de manutenção básica e devem ser revitalizadas. São elas: Escolas Estaduais Almirante Barroso; Barão de Boca do Acre; Coronel José de Assunção; Jacinto Ale; João Gabriel; José Leite; e Nossa Senhora Aparecida.

Canutama e Pauini

No município de Canutama, as Escolas Estaduais Tancredo de Almeida Neves e Frei Isidoro Irigoyen Unanua foram revitalizadas, com investimento estimado em R$ 500.000,00.

Em Pauini, com recursos na ordem de R$ 690.000,00, receberam serviços de revitalização as Escolas Estaduais Frei Mário Sabino; Alberto de Aguiar Corrêa; e Cruzeiro do Céu.

