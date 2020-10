Presente para Manaus: Prefeito entrega 2º Centro Integrado de Educação

Cerimônia de entrega da obra | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Com uma estrutura padrão e inovadora, pensando em uma educação do século 21, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou na manhã deste sábado (24), o segundo Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Josefina Rosa de Mattos Pereira do Carmo, localizado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.



A entrega da obra do complexo educacional faz parte da programação simbólica pelo aniversário de 351 de Manaus. Já que, devido a pandemia de Covid-19, este ano não haverá a tradicional festa que celebra a data.

"O melhor jeito de comemorar é apresentando obras importantes para cidade. O Cime será uma revolução na forma de se fazer educação. As 'escolonas', que é como eu chamo, são as mais bonitas que existem no Brasil e são símbolos da ascensão social das pessoas que, atualmente, são as menos favorecidas, porque é pela educação que se liberta", ressaltou Arthur.

Autoridades participaram da solenidade | Foto: Daniel Landazuri

Estruturas

No total, mais de 1,6 mil alunos serão beneficiados com o Cime, que é a fusão da educação infantil e ensino fundamental em um só local. Serão destinadas 576 vagas para crianças da educação infantil e 1.024 para o ensino fundamental.

O centro conta com 12 salas de aula em cada prédio, salas de música, leitura, multiuso, informática, vestiários masculinos e feminino, brinquedoteca e espaços compartilhados, como a quadra de esporte coberta e auditório.

"A pandemia mostrou que a educação já estava mudando e agora precisa de metodologia ativa. Criamos uma arquitetura voltada para criação produção de um conhecimento voltado para o século 21 e que os alunos sejam protagonistas em seu processo de aprendizado", explicou o a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt.

2º Cime entregue pela gestão de Arthur Neto | Foto: Divulgação

Matrículas

A escolha do local do Cime se deu após uma análise com o setor Pedagógicos da Semed, que identificou a necessidade de construção de uma escola para ofertar mais vagas naquela região.

As regras de matriculas para o Cime, no Jorge Teixeira, são as oficiais e seguirão o calendário da Prefeitura de Manaus.

"A escola está pronta, em 2021, dependendo da situação da pandemia, esperamos estar funcionando. E certamente será no regime hibrido ainda, porque ainda não temos o horizonte da vacina", pontou Kátia.

1º Complexo

O primeiro Cime foi inaugurado no ramal do Brasileirinho, Distrito Industrial 2, também Zona Leste da capital. A unidade de ensino recebeu o nome do professor doutor José Aldemir de Oliveira.

Veja a transmissão da inauguração do Cime:

