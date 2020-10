Prefeitura de Manaus entrega maternidade Moura Tapajós revitalizada

O prefeito de Manaus inaugurou a placa que marca o novo anexo e revitalização da maternidade Moura Tapajós | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, entregou hoje, sábado (24), no aniversário de Manaus, novas instalações da Maternidade Moura Tapajós, localizada na avenida avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.

A nova estrutura dispõe de um espaço anexo a construção original, que passou por melhorias e readequações para disponibilizar mais conforto para gestantes e os futuros bebês.



O prefeito comentou sobre a mudança da comemoração no aniversário da cidade de Manaus, que não conta com festividades neste dia, ao contrário de anos passados, onde ocorreram festas em comemoração.



“Em outras épocas a gente trazia atrações e inaugurava obras, e em momentos de festa, fazíamos eventos, mas agora não é hora de festa. Nós nos recusamos a fazer algo que lotasse a Ponta Negra ou o museu da cidade. Vamos evitar réveillon, fazendo uma transmissão no fim do ano, para o máximo de pessoas assistirem”, disse.



O secretário municipal da saúde, Marcelo Magaldi Alves também esteve na solenidade. O projeto foi pensado para servir como um lugar de ajuda a mulheres em trabalho de parto, com equipamentos para prática de exercícios e sessões de atenuação de dores. O anexo possibilita posições mais confortáveis para auxiliar as gestantes.

“Com essa revitalização, o parto está mais humanizado e adequado ao que recomenda o Ministério da Saúde, onde as mães poderão ter seus filhos com uma boa qualidade, e isso é muito importante. ” comentou Marcelo Magaldi.

Agora, a maternidade está melhor equipada para continuar oferecendo os serviços de urgência e emergência obstétrica, parto normal, cesáreas, laqueaduras e planejamento familiar, entre outros serviços para a população manauara.

O prefeito Arthur Virgílio cedeu coletiva para falar das novas instalações e sobre o aniversário da cidade | Foto: Bianca Ribeiro

Também na manhã deste sábado, o prefeito esteve na inauguração do novo Centro Integrado de Educação, Josefina Rosa de Mattos Pereira do Carmo, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus

Confira a transmissão da inauguração:

