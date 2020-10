Amazonas registra 779 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Confira os dados deste sábado (24) | Foto: Reprodução

Manaus - O Amazonas registrou nas últimas 24 horas 779 novos casos de Covid-19, segundo dados do boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Destes, 743 (454 na capital e 289 no interior) foram detectados por testes rápidos , que identificam os anticorpos, sendo maioria casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença.

Conforme o boletim, foram confirmados sete mortes, sendo quatro ocorridos nas últimas 24 horas e três óbitos confirmados por critérios clínico, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.433 o total de mortes.

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) identificou que dois óbitos acumulados da capital, divulgados no boletim desta sexta-feira (23), são, na verdade, de municípios do interior do estado: um de Itacoatiara e outro de Codajás. Esses dois óbitos foram atualizados nesta edição do boletim.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (23), foram registrados 36 sepultamentos e quatro óbitos em domicílio.

O boletim acrescenta ainda que 18.663 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,89% dos casos confirmados ativos.

*Com informações da assessoria

