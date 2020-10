Moradores do Renato Souza Pinto 2 pedem ajuda para espaço de lazer

Ao menos 70 moradores estão ajudando nas obras iniciadas á dois meses | Foto: Reprodução

Manaus - Uma área para recreação está sendo construída no Conj. Renato Souza Pinto 2, no bairro Cidade Nova 1, na zona Norte, pelos próprios moradores. Sem recursos, eles pedem ajuda para que a obra seja retomada.



De acordo com o morador Orleans de Souza, equipes da prefeitura de Manaus foram ao local e foi explicado que uma quadra, uma academia ao ar livre e um parquinho seriam construídos, no bairro.

Os moradores contam cerca de R$ 10 mil reais foram desembolsados pela comunidade, que tenta dar prosseguimento por meios próprios. A população começou o projeto há dois meses e cerca de 70 pessoas estão ajudando.

Para arrecadar dinheiro, pessoas da comunidade estão fazendo feijoadas e bingos, com o objetivo de continuar com o projeto. A iniciativa é voltada para as crianças do conjunto, poderem usufruir de uma área recreativa e segura.

Em resposta, a prefeitura comunicou que esta área referida é de uso institucional e avalia um projeto de lazer para atender o pedido dos moradores.

A assessoria ressaltou ainda que o município ressalta ainda que tem investido, aproximadamente R$ 15 milhões em reforma e construção de áreas esportivas e de lazer na cidade, incluindo o resgate de locais públicos abertos históricos do Centro, por exemplo, como as praças da Matriz, Tenreiro Aranha, Adalberto Valle e Dom Pedro II.

Leia Mais:

Hotel Tropical será leiloado novamente após três tentativas; veja data

Prefeitura de Manaus entrega maternidade Moura Tapajós revitalizada