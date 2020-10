Aniversário de 351 Manaus é encerrado com culto e queima de fogos

A cerimônia aconteceu no estacionamento da Prefeitura Municipal de Manaus | Foto: Alex Pazuello/ Semcom

Manaus - Um culto ecumênico celebrado no estacionamento da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste, na noite de sábado (24), seguido de uma queima de fogos de artifícios, marcou o encerramento das comemorações pelos 351 anos da capital do Amazonas.

A cerimônia teve como anfitrião o prefeito Arthur Virgílio Neto, acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, e as bênçãos do arcebispo metropolitano de Manaus, dom Leonardo Steiner, e do pastor David Hatcher, da Nova Igreja Batista.

“O que fizemos pelo aniversário da cidade este ano é mais que um símbolo, foi uma demonstração do amor que sempre declaro a ela. Mil vezes esta pequena reunião, que nos faz refletir e aprender, que uma festa que só nos divertiria, mas não agregaria. Que esta cidade possa encontrar seus caminhos mais justos e honrados. Parabéns a nossa querida Manaus”, disse o prefeito Arthur Neto, sob aplausos dos quase cem convidados presentes.

O evento também integrou a agenda de inaugurações realizadas pelo prefeito Arthur Neto ao longo do dia, entre elas a entrega do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Josefina Rosa de Mattos Pereira de Castro, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e as novas dependências da maternidade Moura Tapajóz, na Compensa.

Na ocasião, o prefeito fez uma rápida reflexão de seus oito anos à frente do Executivo municipal e do cenário causado pela pandemia do novo coronavírus, em meio aos cânticos e bênçãos. “Entendo que a pandemia veio para nos dar uma aula, nos fortalecer enquanto povo, que tem uma história milenar. Tenho pensado muito sobre isso e vejo essa reunião, com a presença de dom Steiner e do pastor David, como um convite à reflexão sobre o que temos passado. Não acredito que sejamos capazes de desperdiçar o que a vida nos ensina”, disse.

Arthur também destacou a transparência do Executivo municipal, no trato das ações de combate à Covid-19, o que foi salientado pelo pastor David Hatcher, durante a sua pregação. Segundo ele, a capital amazonense se saiu bem durante a pandemia.

“Queremos agradecer a Deus nesta noite, pois ele com a sua mão, cuidou da nossa cidade, durante este período difícil para todos. É verdade, que cada morte é uma tristeza, mas tivemos poucas mortes em comparação a outros lugares do Brasil e do exterior. Manaus está se recuperando e prosperando novamente”, declarou Hatcher.

Para o arcebispo dom Leonardo Steiner, a comemoração da fundação de uma cidade é importante. “Sempre recordar o nascimento de uma cidade é muito importante porque é o lugar da nossa convivência. É necessário torná-la um ambiente onde todos estejam integrados e que possam conviver entre si”, destacou, seguido de uma oração por aqueles que morreram durante a pandemia da Covid-19 e pelos que precisam ser consolados por terem perdido entes queridos e não puderem se despedir adequadamente.

Ao fim da celebração o tradicional parabéns foi cantado por todos os presentes ao evento, além de uma queima de fogos, que durou 10 minutos, e que foi simultânea em alguns pontos da cidade, como no conjunto Viver Melhor (zona Norte), Ponta Negra (zona Oeste) e na avenida Itaúba (zona Leste), além do estacionamento da prefeitura.

