Idam notifica aprovados em concurso para a entrega de documentos

Os candidatos devem comparecer com os documentos no auditório do Sistema Sepror | Foto: Diego Peres/ Secom

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) disponibilizou neste domingo (25), a notificação com os detalhes de apresentação de documentos para a posse dos nomeados no concurso do Idam, conforme decreto publicado dia 21 de outubro de 2020.

Conforme a notificação, os candidatos devem apresentar os documentos que constam no link abaixo, no período de 27 de outubro a 5 de novembro, no período das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no auditório do Sistema Sepror, na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, bloco G, térreo, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Acesse aqui a Notificação e o Decreto de nomeação.

*Com informações da assessoria.

