Governo do AM investe R$ 21 mi em infraestrutura na calha do rio Purus

De acordo com Wilson Lima, é dever de sua gestão levar o braço amigo do Estado para essas comunidades | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O Governo do Amazonas, está investindo R$ 21.532.715,40 em obras de infraestrutura em Canutama, Pauini e Boca do Acre, na calha do Purus. Ao todo, 510 empregos diretos e indiretos foram gerados nas três localidades.



O investimento acontece por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O governador Wilson Lima reafirmou o compromisso de garantir dignidade para a população e a qualidade nas obras do interior. A fala foi dada em visita do governador aos três municípios, nesta sexta-feira (23).

“Isso significa dignidade e respeito às pessoas que moram no interior. Eu não sou governador só de Manaus, eu sou governador do Purus, do Juruá, de Boca do Acre, de Pauini, de Canutama. E as obras que estamos fazendo no interior, elas têm que ter a mesma qualidade das obras que são executadas na capital”, finalizou Wilson Lima.

Obras

Em Canutama, os investimentos totalizam R$ 5.469.751,13 em três obras. Uma delas, já concluída, é a reconstrução do sistema viário do município, com recursos da ordem de R$ 2.929.841,31.

Os serviços correspondem à reconstrução de 6,6 quilômetros de extensão em 22 vias da localidade, gerando 135 postos de trabalho diretos e indiretos.

Entre as obras em andamento está a construção do prédio da Prefeitura Municipal de Canutama, com 370 metros quadrados.

Com investimento R$ 1.000.000,00, serão implantadas 10 salas, banheiros (masculino, feminino e para usuários de cadeiras de rodas), copa, recepção e rampa de acesso. Os serviços apresentam percentual de 61,63% de conclusão, e a entrega está prevista para este ano.

Outra obra em execução, contempla a pavimentação em concreto armado de mais 1,90 quilômetro de ruas, atendendo sete ruas do município. Os serviços incluíram limpeza, regularização, drenagem e pavimentação rígida em concreto armado.

O investimento é de R$ 1.539.909,82, e o percentual de avanço físico da obra é de 55,52%. A entrega está marcada para novembro de 2020.

As obras beneficiam não só a infraestrutura das comunidades, mas geram empregos nas localidades | Foto: Divulgação/Seinfra

Pauini

O Governo do Amazonas investiu R$ 5.662.794,94 na reconstrução de 9,8 quilômetros do sistema viário da sede do município de Pauini.



A obra, contou com a aplicação de mais de 13 mil toneladas de concreto asfáltico e a realização de serviços de terraplenagem, regularização do subleito, troca de solo, compactação de sub-base e base, imprimação e pavimentação.

Cerca de 115 empregos diretos e indiretos foram gerados. No total, 25 ruas foram contempladas.

Boca do Acre – A Seinfra concluiu a obra de reconstrução do sistema viário da sede de Boca do Acre, que gerou 260 empregos diretos e indiretos.

O investimento, no valor de R$ 10.400.169,33 e corresponde aos serviços de terraplanagem, regularização de subleito, troca de solo, compactação de sub-base e base, imprimação, pavimentação e asfáltica em 12,3 quilômetros de malha viária.

As ações atenderam 41 vias, sendo oito no bairro Piquiá (Cidade Alta) e 33 ruas no bairro Macaxeiral (Cidade Baixa).

