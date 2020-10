Viu o Brendon? Ele está desparecido há 5 dias e família pede ajuda

Jovem deixou o celular em casa | Foto: Arquivo pessoal

Rio Preto da Eva - Brendon Barroncas, de 19 anos, está desaparecido há cinco dias e família pede ajuda para localizá-lo. Ele morava com os pais no município do Rio Preto da Eva, 80 quilômetros distante de Manaus. Ele saiu de casa na manhã de quarta-feira (21), usando uma camisa preta com listras cinza, um short cinza, tênis preto e uma mochila.

Foi visto na manhã do mesmo dia dentro do ônibus 430 (que faz linha na AM-010) indo para Manaus. Depois foi visto novamente ao meio dia, na região da feira da banana, próximo aos barcos, no Centro de Manaus.

O rapaz deixou o celular em casa e não deu nenhum sinal de comunicação. Os pais estão desesperados por notícias do jovem.

Quem souber qualquer notícia sobre o paradeiro de Brendon, é só ligar para os números (92) 99206-2770 e (92) 99157-3246.

