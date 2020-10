SES-AM planeja reorganizar atendimentos no HPS 28 de agosto em Manaus

O plano está previsto para entrar em ação nesta segunda-feira (26) | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

O secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, visitou neste domingo (25) o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para verificar e avaliar o fluxo de atendimento da unidade de saúde. A ação faz parte de um plano que entra em operação nesta segunda-feira (26), nos três principais hopitais de Manaus.



A iniciativa visa potencializar a resolutividade dos atendimentos que mais exercem pressão sobre os prontos-socorros da rede estadual.

Os procedimentos mais requisitados, são ortopédicos, de vias biliares e vasculares, promovendo assim a desospitalização dos pacientes que aguardam internados por esses procedimentos eletivos.

“Ao sairmos daqui teremos um diagnóstico de como encaminhar melhor e de maneira mais ágil os pacientes para que sejam atendidas as necessidades”, concluiu Marcellus Campêlo.

A equipe técnica da secretaria chegou ao hospital por volta das 10h e vai ficar na unidade o dia todo para trabalhar na organização dos fluxos de regulação de pacientes, abastecimento de insumos e medicamentos na unidade para a realização das cirurgias a partir de segunda-feira.

“Estamos trabalhando há dias na reformulação e reestruturação das unidades de saúde, construindo um processo que permita maior fluidez nos atendimentos e serviços prestados. Conhecer a dinâmica de funcionamento do 28 de Agosto é essencial nisso, porque esta unidade é referência em saúde no Amazonas. Os encaminhamentos acontecem para outros locais, mas no geral, os usuários do sistema chegam pelo 28 de Agosto”. finalizou

