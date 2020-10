Amazonas registra 349 novos casos de Covid-19 neste domingo (25)

Neste sábado (24) foram registrados 34 sepultamentos em Manaus | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado neste domingo (25), traz o registro de 349 novos casos de Covid-19.

Dentre eles, 304 – 183 na capital e 121 no interior – foram detectados por testes rápidos, que identificam os anticorpos, sendo maioria casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença.

Conforme o boletim, foram confirmados 13 óbitos por Covid-19, sendo nove ocorridos nas últimas 24 horas e quatro óbitos foram encerrados por critérios clínico, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.446 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, neste sábado (24), foram registrados 34 sepultamentos e seis óbitos em domicílio.

O boletim acrescenta ainda que 18.702 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,89% dos casos confirmados ativos.

