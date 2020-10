FCecon lança movimento contra câncer de colo do útero no AM

O HPV é um vírus extremamente contagioso, adquirido por meio de contato íntimo ou pela relação sexual | Foto: Reprodução

Manaus - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), lança, nesta terça-feira (27), às 9h, o “Movimento Amazonas sem Câncer de Colo Uterino”.

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 700 mulheres devem ser diagnosticadas com câncer de colo uterino em 2020, no estado.



A iniciativa vai ocorrer em frente ao Ambulatório da unidade para alertar a população quanto à importância de vacinar meninos e meninas contra o Papilomavírus Humano (HPV).

Segundo a chefe do serviço de Ginecologia da FCecon, ginecologista Mônica Bandeira, por se tratar da infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo, homens e mulheres são afetados.

“Existem os subtipos de HPV. Os de baixo risco para o câncer, esses causam verrugas genitais chamadas vulgarmente de ‘cristas de galo’. E existem os de alto risco, que causam os cânceres de colo uterino, ânus, pênis e garganta”, explica a médica da FCecon.

Para prevenir a doença, a primeira indicação é vacinar contra o HPV meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos.

“A vacina é gratuita, segura e eficaz e está disponível nos postos de saúde. Não tem nenhuma conotação sexual, não estimula o sexo”, ressalta Mônica Bandeira. São necessárias duas doses da vacina, a segunda seis meses após a primeira.

Além da vacina, outra importante medida é a realização do exame Papanicolau, o preventivo, uma vez ao ano, para as mulheres que já iniciaram sua vida sexual.

O uso de camisinha nas relações sexuais, além de ajudar na prevenção do HPV, é fundamental para se proteger de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como gonorreia, sífilis e HIV.

*Com informações da assessoria

