Blitze do Detran-AM autua 304 condutores com irregularidades em Manaus

9 autuações realizadas com base na Lei Seca | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus - Durante blitze no final de semana, agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuaram 304 motoristas por diversas irregularidades, sendo 29 autuações realizadas com base na Lei Seca.

Dois condutores foram encaminhados para a delegacia, um deles por desacato e por dirigir sob o efeito de álcool, e outro por falsificação de documento e adulteração de sinal identificador do veículo.

De sexta-feira (23) até este domingo (25), dos 977 veículos fiscalizados, 304 foram autuados por algum tipo de irregularidade, sendo que 33 motoristas tiveram os veículos removidos para o parqueamento do Detran-AM.

Além dos condutores flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcóolica, outros quatro se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

No entanto, como o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê as mesmas sanções administrativas aplicadas aos motoristas embriagados, eles foram multados em R$ 2.934,70 e autuados por infração gravíssima, tendo aplicados sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

*Com informações da assessoria

