Abrigos e entidades recebem mais de 900 brinquedos doados em campanha

Manaus - Oito abrigos e entidades que atendem a crianças em situação de vulnerabilidade abriram suas portas para receber a doação de mais de 900 brinquedos para o Dia das Crianças. Entre os dias 16 de setembro e 12 de outubro, o Pátio Gourmet encabeçou uma campanha solidária de arrecadação, que contou com a participação de clientes e colaboradores.

O gerente geral do Pátio Gourmet, Miguel Aguiar, destacou que essa foi uma iniciativa inédita do supermercado. “Além de incentivar atitudes de solidariedade e de empatia, tão necessárias nos dias atuais, queríamos proporcionar um dia inesquecível para as crianças que são atendidas por essas entidades”, disse. Os brinquedos foram todos higienizados e embalados dentro dos métodos mais seguros devido à pandemia, porém não foram entregues diretamente às crianças como forma de prevenção contra o coronavírus.

Casa Vhida, Instituto Sol, associação Mãos Unidas pelo Autismo (MUPA), Fazenda da Esperança, O Coração do Pai, O Pequeno Nazareno, Casa de Sarah e Parque das Tribos foram os locais contemplados pela iniciativa do Pátio Gourmet.

“Essa foi a primeira e única doação que recebemos esse ano até o momento, e estamos muito agradecidos por isso”, afirma a presidente da Mãos Unidas pelo Autismo - MUPA, Jaciara Pereira Sales.

A associação atua diretamente com crianças e adolescentes que estão em investigação ou possuem laudo fechado para o transtorno do espectro autista, além de oferecer estimulação precoce e intervenção terapêutica, através de uma equipe multiprofissional.

A psicóloga infantil da MUPA, Ana Paula dos Santos, explica que os brinquedos ajudam muito no processo de desenvolvimento de todo ser humano e as brincadeiras com o autista desenvolvem autoconfiança, consciência corporal e as relações positivas com o outro. “Esse ato de doação, além de proporcionar alegria para as crianças, contribui para sua evolução clínica. Falo em nome da associação e das crianças por essa atitude, essa ação que o Pátio promoveu, e que possamos continuar com essa parceria, buscando o bem estar deles”, destacou Ana Paula.

Segundo o psicólogo e coordenador do Instituto Sol, Fernando Oliveira, receber as doações do supermercado representou um afago aos corações de quem faz parte da entidade. “É uma grande benção para as nossas crianças”, disse.

Localizado na comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, o Instituto Sol atua desde 2008 e atende a cerca de 150 famílias, através de projetos e programas sociais. Rodas de conversa, educação profissionalizante, reforço escolar, visita domiciliar e fortalecimento de vínculos estão entre os trabalhos desenvolvidos pela entidade.

Outra instituição contemplada com a ação do Pátio Gourmet foi a Casa de Sarah. A presidente da entidade, Lane Melo, conta que os brinquedos serão a sensação da garotada. “As doações de parceiros é fundamental para manter a entidade e essa doação do Pátio Gourmet nos deixa muito emocionados, muitas vezes não recebemos ajuda porque ficamos no interior. Sem dúvida, as crianças vão ficar muito animadas com a surpresa”, afirma a gestora.

A entidade, localizada em Cacau Pirêra, existe há mais de dez anos e atende a aproximadamente 150 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, através do projeto Menina do Rio. Elas passam o dia na Casa de Sarah e contam com alimentação e atividades recreativas, e à noite, retornam para suas famílias.

