Prefeito anuncia reforço da vacina contra Influenza em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus reforça a oferta da vacina contra a Influenza (Gripe), que protege contra os vírus da influenza A (H1N1), influenza B e da influenza A (H3N2), após o envio de 56.460 doses cedidas pelo Instituto Butantan, principal produtor de imunobiológicos do país.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto ontem (26), que recomendou usar a estrutura já montada em virtude da Campanha Nacional contra a Poliomielite e de Multivacinação, que segue até dia 30, para a aplicação.

“O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, por determinação do governador de São Paulo, João Doria, enviou quase 57 mil vacinas que cobre as mais danosas e perigosas gripes, com exceção da Covid-19, claro, que precisa de uma vacina derradeira. Então, quero agradecer ao governador, ao Instituto Butantan, e já começaremos a vacinação fora de época com a ajuda de todos. A prevenção é muito importante, pois o inverno está vindo e também fortalece o nosso organismo, para ficarmos menos vulnerável ao novo coronavírus”, declarou o prefeito Arthur Neto.

Na campanha de Multivacinação, iniciada em 5/10 para atualizar o cartão de vacina de crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) tem reforçado a oferta da vacina contra Influenza.

O público-alvo é da faixa-etária de 0 a 14 anos, que poderão receber a vacina contra a influenza, assim como os pais ou responsáveis que comparecerem como acompanhantes nas unidades de saúde do município, independentemente da idade.

“Quando a campanha contra a influenza foi encerrada no mês de junho, a Semsa continuou com a oferta da vacina nas unidades de saúde, o que geralmente acontece porque uma parte das pessoas dos grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde, não procura a imunização. Com a parceria feita entre a Prefeitura de Manaus e o Instituto Butantan, é possível reforçar e ampliar a oferta da vacina contra a Influenza, aproveitando a estrutura de atendimento já montada para a Campanha de Multivacinação”, explicou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Multivacinação

Executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha de multivacinação disponibiliza a imunização em 168 salas de vacina distribuídas nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural, em um total de 18 vacinas.

A lista com o endereço das salas de vacina pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br).

Além da vacina contra a Influenza, a campanha de multivacinação inclui vacinas como a BCG, que previne a tuberculose; Poliomielite; Pentavalente, contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e o vírus Haemophilus influenzae B; Rotavírus, contra a gastrointerite; Pneumocócica 10, que protege a pneumonia, meningite e otite; Meningocócica C; Meningocócica ACWY (para adolescentes de 11 e 12 anos); Tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola; Varicela; Vacina HPV; Hepatite A; Dupla Adulto, contra difteria e tétano; e Febre amarela.

Todas as vacinas oferecidas na campanha, que será encerrada no dia 30 de outubro, fazem parte do calendário nacional de vacinação no Sistema Único de Saúde (SUS), mas cada uma tem um esquema vacinal diferenciado, de acordo com a faixa etária. Por isso, é essencial que o cartão de vacina da criança ou do adolescente seja avaliado por um profissional de saúde.

