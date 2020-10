Pela primeira vez na história, ADS lança Plano de Gestão Ambiental

O PGA também irá contemplar ações voltadas à educação ambiental, digitalização de processos, ações antecipatórias para prevenir danos ao meio ambiente, diagnósticos ambientais e Plano de Relacionamento com a População | Foto: Ruth Jucá/ADS

Manaus - Com o objetivo de desenvolver uma consciência institucional sustentável contando com o apoio dos 120 colaboradores, a ADS (Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas), do Governo do Estado, lançou, na manhã desta segunda-feira (26), o seu Plano de Gestão Ambiental.

A finalidade do plano é desenvolver e implementar instrumentos de gestão ambiental no âmbito do órgão.

O presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, afirmou que o lançamento do Plano de Gestão Ambiental é um marco na história da Agência, pois é o primeiro passo para uma mudança comportamental que colabora com o futuro do planeta.

“Nosso papel como Agência de Desenvolvimento Sustentável é o de poder trabalhar os valores que a sustentabilidade nos proporciona, através de ações como as que estão sendo iniciadas no dia de hoje. É com enorme satisfação que agradeço a todos os envolvidos”, disse o presidente.

Membro do Comitê Executivo do PGA, o engenheiro de pesca Aprígio Mota Morais explica que, com o instrumento, será possível mensurar os impactos ambientais das operações da ADS e proporcionar melhoria dos processos, com metas para a otimização de ganhos ambientais, contribuindo com sua ecoeficiência.

“Vivemos em um bioma, o que aumenta as nossas responsabilidades. E, a partir da criação e da implementação deste plano, passaremos a ter importantes ferramentas de controle das nossas ações, dando uma resposta a nossa sociedade e sendo, inclusive, um marco na administração pública do Estado, por sermos a primeira agência que tem o seu plano de gestão ambiental desenhado”, completou o engenheiro de pesca.

