Fotógrafo reúne mulheres para 'Click solidário' neste sábado em Manaus

Click Solidário ocorre em alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama | Foto: Divulgação

Manaus – Fechando com "chave de ouro" as ações sociais em referência ao Outubro Rosa, a 4° edição do ‘’Click solidário’’ reunirá 10 mulheres diagnosticadas com câncer de mama na praia da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, neste sábado (31), a partir das 8h, para sessões fotográficas.

A iniciativa do jornalista e fotógrafo Edivan Farias, de 43 anos, tem como objetivo presentear mulheres diagnosticadas com câncer e proporcionar um momento de autoestima por meio de fotografias e maquiagem para as participantes.

''Meu intuito é fazer as mulheres que foram acometidas pelo câncer de mama, sorrirem novamente. É uma mensagem de amor e solidariedade, uma forma de estimular e extrair delas esse sorriso. Mostrar que nem toda rainha precisa de coroa, bastar ter um lenço'', afirmou Edivan.

Esta edição ocupa um dos cartões postais mais conhecidos de Manaus, e além das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, o evento também receberá outras participantes, como modelos e personalidades amazônicas.

''As ações de fotografia darão início com uma oração, e logo após teremos um piquenique entre as participantes e os colaboradores. Os organizadores do evento reforçam que todos os participantes terão que estar com uso obrigatório de máscara, álcool em gel, luva e manter o distanciamento social'', explicou o fotógrafo.

Medidas de prevenção

A primeira edição do ''Click Solidário'' contou com cerca de 600 mulheres, mas devido à pandemia de Covid-19, a edição de 2020 irá seguir medidas de prevenção. A redução no número de participantes foi uma das regras para que a ação ocorra com segurança

''Este ano, seremos limitados. Teremos apenas uma hora de ensaio, devido a crise sanitária mundial, e precisamos ter cuidados redobrados com elas'', ressaltou Edivan.

De acordo com o fotógrafo e jornalista, o projeto surgiu de forma espontânea, e desde então, a ação decolou. ''Em 2017, lancei nas redes sociais uma postagem e perguntei quem queria participar de um ensaio fotográfico para homenagear mulheres diagnosticadas com câncer, e teve muita procura'', contou.

''Resolvi fotografar essas mulheres para enaltecer elas, afinal, muitas se sentem sozinhas nesta situação'', relatou.

Além de Edivan Farias, a equipe de fotógrafos também é composta de Luciano Costa, Dinho Filho, Mauro Pereira, Jairo, Ricardo Souza, além de maquiadores.

Leia mais:

'Minha Manaus Querida', de Yedo Simões e Paulo Onça, ganha videoclipe

Revitalizadas, praças de Manaus mantêm tradições e histórias