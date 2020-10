No AM, 40 réus serão julgados até dezembro por crimes de abuso sexual

Manaus – No total, serão julgados 40 réus até o mês de dezembro, por crimes contra crianças e adolescentes na cidade de Manaus. As audiências estão sendo realizadas por meio de videoconferência e atividade presencial, sendo necessária a presença de vítimas para a realização do depoimento especial, segundo a Lei nº 13.431/17.

O isolamento social pode contribuir para a redução de registros, uma vez que crimes de violência em sua maioria, acontecem dentro da própria casa, impedindo que o crime seja exposto. Isso explicada os dados da Secretaria Segurança Pública (SSP-AM), que afirma que a capital amazonense teve redução de 27,4% de crimes de estupro de vulnerável. Foram registrados 285 casos no ano de 2019 e neste ano, 207.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, o número de prisões e operações reflete, entre outros, o grau de confiança da população no trabalho realizado pelos órgãos do sistema de Segurança do Amazonas.

“A gente vê que o aumento de prisões reflete diretamente a confiança da população. Tinha coisas que as pessoas minimizavam, principalmente de crimes sexuais, e não denunciavam porque achavam normais ou achavam que não ia dar em nada. Quando a pessoa vê que está havendo uma repressão nesse sentido, acaba estimulando novas denúncias, novas investigações e mais prisões”, disse a delegada da Especializada.

Desde março, com o início da pandemia, também houve uma menor quantidade de relatos contra estes crimes ao Departamento de Prevenção e Violência (DPV) do SSP-AM. Após a flexibilização do isolamento social, a SSP voltou a registrar o aumento do número de estupros.

Em meio à pandemia da Covid-19, foram registrados 25.469 crimes de estupro e de estupro de vulnerável em todo o país, uma redução de 22,4% em relação ao mesmo período de 2019.

Quem são as vítimas?

O abuso sexual envolve tipos criminais como estupro e estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável se caracteriza por qualquer ato libidinoso sofrido pela vítima, em que haja penetração ou não, tendo esta até 14 anos de idade. A partir de 14 anos, o tipo criminal já se caracteriza como estupro.

Dados da SSP mostram que de 221 casos de estupros ocorridos neste ano, durante a quarentena, tiveram como vítimas crianças do sexo feminino com idades entre 0 e 11 anos.

Casos

Entre casos de abusos sexuais está o caso de Jéssica* em agosto deste ano, que foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Ela engravidou aos 12 anos e meses depois, se tornou mãe e faleceu por complicações de saúde geradas por uma gestação de alto risco.

A adolescente era moradora de uma comunidade ribeirinha no município de Coari, no interior do Amazonas, junto com os pais e cinco irmãos. Em relato, após descobrir a gravidez, ela contou para as assistentes sociais que foi abusada pelo pai durante anos. O caso foi levado às autoridades policiais, hoje, o pai está preso.

Na última quarta-feira (21), um adolescente denunciou o tio por abuso sexual em Manaus. O adolescente relatou para tia que estava sofrendo abuso sexual há, pelo menos, três meses. O homem foi preso após conjunção carnal no Instituto Médico Legal (IML), que confirmou o abuso sexual.

Traumas

Para Michele Barbosa, psicóloga e especialista em terapia clínica comportamental, os efeitos do crime de abuso sexual na vida de uma criança ou adolescente podem ter inúmeras consequências.

“Nenhum vulnerável tem a capacidade de consentir qualquer tipo de atividade sexual, pois a mesma ainda se encontra em formação. Cada abuso sexual executado contra uma criança pode trazer para a vida da mesma, sequelas que poderão ser observadas a curto prazo. São consequências comportamentais, físicas, emocionais, sexuais e sociais. Acredito também, que o isolamento social aumentou muito os casos de abuso e o medo da denúncia.”, relata a profissional.

Atendimento

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), continua fazendo o atendimento de forma presencial, seguindo protocolos de prevenção à saúde contra a pandemia de Covid-19. O local está localizado no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital. As denúncias também podem ser feitas pelos números (92) 3656-7445, disque 100 (Direitos Humanos) ou 181, disque-denúncia da SSP-AM.

