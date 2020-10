Prefeito decreta ponto facultativo na sexta-feira (30)

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (30), em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal, celebrado nesta quarta-feira (28), conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM), de segunda-feira (26). Para presentear os servidores, o chefe do Executivo municipal antecipou o pagamento salarial de outubro e apontou inúmeras conquistas durante seus quase oito anos de gestão nas áreas Econômica e Financeira, Saúde, Educação, Previdência, Social, Ambiental e Cultural.

Como política de valorização do servidor público municipal, o prefeito Arthur Virgílio Neto destacou o compromisso com a vida dos funcionários do setor. “Nenhum patrão quer ver seu funcionário no final do mês passando por necessidades. Tenho muita alegria em dizer que, nesses nossos quase oito anos de governo, não deixei de cumprir nenhuma vez com os compromissos essenciais com os servidores. Não teve crise, não teve recessão, não teve pandemia, nem nada que me impedisse de pagar em dia os servidores da prefeitura”, enfatizou.

Durante a pandemia, para resguardar a integridade dos quase 40 mil servidores ativos, o prefeito determinou o regime de teletrabalho, para evitar a circulação e concentração de pessoas. “Exceto as secretarias de serviços essenciais, todas as outras tiveram que se adaptar a essa nova rotina. A situação exigiu medidas extremas para a prevenção, controle e contenção dos riscos, dentro de um plano de contingência”, comentou o chefe do Executivo municipal.

Arthur ainda parabenizou os servidores, não só pelo seu dia, mas também por todo o esforço concedido à cidade de Manaus. “Então, quero desejar aos servidores, na hora em que praticamente me despeço deles, que daqui a dois meses não estarei mais à frente da prefeitura, dizer que tive muita honra em trabalhar com vocês, dizer que vocês são a alma da prefeitura. Eu vi o que cada servidor, em cada secretaria, fez para tornar a nossa cidade uma das melhores do Brasil”, destacou.

Exemplos

Trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), como técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Paola Cristina Araújo da Silva, é servidora municipal desde 2009 e atuou na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

“Durante o pico da pandemia, eu e meu marido, que também trabalha no Samu, tivemos que ficar distantes das nossas filhas, foi um período muito difícil. Nos infectamos, ficamos de quarentena, mas voltamos a trabalhar para salvar vidas. Hoje, olhando para trás, podemos ver que muito do nosso esforço valeu a pena”, relatou Paola.

Como destaque em nível nacional, a professora da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Soraya Freire de Oliveira, disse que este ano foi um dos mais difíceis de carreira. Mesmo durante a pandemia, ela foi convidada a produzir um guia para professores sobre como trabalhar junto aos estudantes, incluindo questões de combate ao trabalho infantil.

“Nunca me vi tão distante dos meus alunos e, ao mesmo tempo, tão preocupada. Mesmo com todos os projetos de ensino a distância, me senti na obrigação de acompanhá-los, produzir conteúdo, para que eles não perdessem o ânimo por estudar. Estou sempre mandando videoaulas, material didático e projetos”, destacou a educadora.

Decreto

Com o decreto de ponto facultativo, as atividades normais nas repartições do município, com ressalva aos serviços essenciais, voltam à normalidade na próxima terça-feira, 3/11, dia que sucede o feriado nacional de Finados, em 2/11. A prefeitura irá informar, nos próximos dias, os horários especiais dos serviços básicos durante o ponto facultativo e feriado nacional nas áreas da Saúde, da Limpeza, assim como funcionamento de mercados e galerias populares.

*Com informações da assessoria