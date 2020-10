Prefeito decreta ponto facultativo na sexta-feira

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (30), em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal, celebrado amanhã (28). Para presentear os servidores, o chefe do Executivo municipal antecipou o pagamento salarial de outubro e apontou inúmeras conquistas durante seus quase oito anos de gestão nas áreas Econômica e Financeira, Saúde, Educação, Previdência, Social, Ambiental e Cultural.

Como política de valorização do servidor público municipal, o prefeito Arthur Virgílio Neto destacou o compromisso com a vida dos funcionários do setor.

“Não teve crise, não teve recessão, não teve pandemia, nem nada que me impedisse de pagar em dia os servidores da prefeitura”, enfatizou.

Decreto

Com o decreto de ponto facultativo, as atividades normais nas repartições do município, com ressalva aos serviços essenciais, voltam à normalidade na próxima terça-feira, 3/11, dia que sucede o feriado nacional de Finados, em 2/11.

*Com informações da assessoria