Corregedoria de Justiça do AM recebeu 4.625 mil processos em 3 meses

Manaus - Dentre os mais de 4,6 mil documentos com tramitação iniciada, incluem-se: requerimentos para autorização casamentos; matérias relacionadas à adoção internacional; pedidos de providências em face de cartórios e outros.

A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM), por meio de seu Setor de Protocolo e Autuação Virtual, recebeu e deu tramitação a 4.625 processos e demandas nos meses de julho, agosto e setembro deste ano de 2020. O balanço corresponde aos 100 primeiros dias de gestão da nova dirigência do Poder Judiciário Estadual.

Apontando um aumento de demandas recebidas a cada mês, em julho de 2020 foram recebidas e autuadas, pelo referido setor da CGJ-AM, 1.453 demandas no último mês de julho; 1.538 no mês de agosto e 1.634 no mês de setembro.



Em somatório, os requerimentos, devidamente recebidos e tramitados, registram 4.625 demandas e correspondem a um quantitativo de 3,92 Gigabytes em arquivos (informatizados) processados no período.

Dentre os requerimentos, incluem-se: pedidos de providências e/ou reclamações em face dos cartórios extrajudiciais do Amazonas; requerimento para autorização de celebração presencial de casamentos; dúvidas quanto aos pagamentos de taxas e emolumentos nos cartórios extrajudiciais; reclamação em face de servidores; solicitações de delegacias de polícia, de secretarias (estaduais e municipais) e de outros tribunais e corregedorias; tramitação de matérias relacionadas à adoção internacional de crianças e adolescentes; pedidos de Informação de cidadãos acerca de qualquer matéria de competência da Corregedoria e outros.

Como acessar os serviços

De acordo com o chefe do Setor de Protocolo e Autuação Virtual da CGJ-AM, Juliano Lopes, todos os esforços estão sendo empregados para atender com eficiências aos cidadãos nas demandas pertinentes à Corregedoria, mesmo neste período de pandemia. "

Com os devidos protocolos sanitários estamos atendendo de segunda à sexta-feira de forma presencial no térreo do Edifício Des. Arnoldo Péres (sede da Justiça Estadual) e disponibilizando, para os que assim preferirem, nossos serviços online.

As demandas podem ser direcionadas ao e-mail [email protected] e os pedidos de orientação/informações podendo ser requisitados (de segunda à sexta, de 8h às 14h) aos contatos telefônicos (92) 2129-6757 e (92) 98195-2330, este último com disponibilização, também de WhatsApp", informou Juliano Lopes.