Obras avançam no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio

Desde o início das obras, foram reformados também o auditório, a sala de treinamento e anexo lateral | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

As obras de revitalização do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio seguem avançando e, nesta fase, contemplam a recuperação das enfermarias e telhado da unidade. O HPS, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), é o maior hospital da zona leste de Manaus e os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Após 12 anos sem uma grande intervenção, a unidade recebe desde 27 de maio obras de recuperação de infraestrutura. Já foram recuperadas a iluminação externa, calçadas e pistas de acesso ao estacionamento do hospital. Neste mês de outubro os trabalhos estão concentrados nas enfermarias e no telhado do 3º andar.

O diretor da unidade, Daniel Castro, lembra que o telhado antigo era um problema, principalmente nos períodos de chuvas. Com telhas antigas, era comum a ocorrência de alagamentos, causando transtornos aos pacientes.

“Toda a cobertura do 3º andar foi concluída. E, até o final da obra, a gente vai ter um hospital com toda a cobertura substituída, com telhas novas, galvanizadas, estilo sanduíche, com duas telhas preenchidas com isopor, com maior conforto térmico”, informa Daniel.

Melhores condições

A técnica de enfermagem Maria Leonora destaca que a reforma no João Lúcio tem transformado o hospital em um ambiente mais confortável.

“Ficamos felizes, porque melhorou em tudo, principalmente para os pacientes. Nossa preocupação é sempre com o paciente. Então, para todos aqui, a estrutura melhorou, o paciente tem um banheiro bom, enfermarias com boa iluminação. Tudo isso traz um conforto para todos”, comentou Maria.

O serviço foi elogiado também pela técnica de enfermagem Cínthia Brandão. “A gente agora trabalha em um ambiente harmonizado. Melhorou bastante, não só para gente, mas para os pacientes”, destacou Cínthia

Melhorias

Desde o início das obras, foram reformados também o auditório, a sala de treinamento e anexo lateral (almoxarifado e área de manutenção) da unidade. O elevador antigo também foi substituído por um novo, que já está em operação.

Fazem parte das obras também a reforma dos centros cirúrgicos, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), salas de observação e demais dependências, além de instalação do sistema de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), subestação, recuperação da cisterna e caixa d’água.

O secretário executivo de Controle Interno, Silvio Romano, que dirigiu o João Lúcio no início das obras, ressalta que a unidade é uma das prioridades do Governo do Amazonas.

“Nesta administração do governador Wilson Lima, nós tivemos uma priorização para o João Lúcio. Não só na questão da revitalização da unidade, uma obra que não se via há muitos anos. Mas também na questão da reformulação de todos os processos, procedimentos, na melhoria da qualidade do atendimento ao usuário, através de investimentos em projetos e em treinamento das equipes, de maneira a oferecer uma melhor assistência”, declarou Silvio Romano.





*Com informações da assessoria