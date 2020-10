No AM, mulheres representam 54% dos servidores públicos do Estado

Manaus – Mulheres representam a maioria dos cerca de 69 mil servidores estaduais na ativa, conforme dados da Secretária de Administração e Gestão (Sead). Homens totalizam 46% da força de trabalho do Governo do Amazonas, com a média de idade dos servidores de 43 anos.

Ao todo, são 51 órgãos estaduais. A Secretaria de Educação e Desporto é a maior em número final de servidores atuantes no Estado. Somente a Seduc representa 39,6% do total de servidores ativos no Estado.

“Hoje, a Secretaria de Administração tem um quantitativo de servidores femininos até maior que os servidores gerais do estado do Amazonas. As mulheres representam 58% do total de servidores na Sead”, destaca Inês Carolina Simonetti, titular da Sead.

Para celebrar o dia do Servidor Público, a Sead, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão de Recursos Humanos (SGRH), lançou duas cartilhas destinadas aos servidores: a cartilha com orientações sobre Afastamentos no Serviço Público e a sobre os Direitos acerca do Acúmulo de Cargo Público, um assunto que gera muitas dúvidas.

“Com esta iniciativa, esperamos colaborar fornecendo informações padronizadas sobre afastamentos e acúmulo de cargo público e assim, orientar e disciplinar os gestores de Recursos Humanos e demais servidores dos órgãos estaduais”, salientou a secretária da Sead.

As cartilhas podem ser acessadas no site da Sead: www.sead.am.gov.br, na aba download e publicações ( http://www.sead.am.gov.br/category/sead-publicacoes/ ).

Programação do servidor na Sead – No dia do servidor público, comemorado nesta quarta-feira, 28 de outubro, a titular da Sead, Inês Carolina Simonetti, recepcionou os servidores da casa com balões a gás brancos, soltos posteriormente. Cada servidor escreveu uma mensagem ou desejo para o futuro.

“Foi uma forma de proporcionar aos servidores um momento de descompressão pelo tempo difícil que passamos no auge da pandemia. Com o esforço individual e coletivo dos servidores públicos, em nenhum momento, tivemos prejuízos ou deixamos de realizar os serviços”, ressaltou Inês Carolina Simonetti.

A programação, com foco nas orientações de Vigilância em Saúde, contou ainda com eleição e reconhecimento dos servidores destaques de cada setor da Secretaria de Administração e homenagem aos servidores com mais tempo em atividades.

*Com fontes da assessoria

