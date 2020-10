UEA decide manter aulas remotas até o fim do ano

A Gestão Superior da Universidade do Amazonas (UEA), tendo em vista a instabilidade epidemiológica no estado nesse momento, decidiu por manter o calendário acadêmico de 2020/1 de maneira não presencial, em sua totalidade. A informação foi repassada por meio de nota na noite desta quarta-feira (28).

A Gestão Superior informa ainda que os servidores de grupos de risco continuarão em home office e os demais em sistema de rodízio. A medida tem caráter preventivo. Manter a saúde do corpo discente, docente e dos servidores é prioridade da UEA.

Importante destacar que entre os dias 3 e 6 de novembro, a Universidade irá dialogar com a comunidade acadêmica no sentido de elaborar ações para preservar a qualidade do período em andamento.

*Com informações da assessoria