Agências do INSS abrem normalmente nesta sexta-feira (30) no Amazonas

Para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adiou o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para 23 de novembro. A medida consta da Portaria 364, publicada em sessão extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (28) .Desta forma, quem tiver agendamento, deve comparecer normalmente à agência, seja para atendimentos administrativos ou avaliação pericial.

Atendimento remoto

O INSS informa que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 h às 22 h.

O ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor foi transferido para 23 de novembro | Foto: Divulgação

