Bairro Jorge Teixeira ganha nova praça com 7 mil metros quadrados

Manaus - O bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, iniciado na primeira gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto (1989-1992), agora conta com um novo espaço de esporte e lazer, com diversos itens. A praça, localizada entre as ruas Jacaré e Piaba, com uma área total de 7 mil metros quadrados, foi totalmente construída nesta gestão e inaugurada na manhã desta quinta-feira (29), pelo próprio prefeito Arthur Neto, como parte das comemorações dos 351 anos da cidade.

“Essa obra vem de emenda parlamentar do então deputado federal Arthur Bisneto e foi realizada com uma competência, uma coisa a perder de vista de tão bonita. Estou muito feliz, está muito bonita realmente, é uma obra muito marcante e vai fazer muito bem aos moradores do bairro Jorge Teixeira”, afirmou o prefeito. “É um momento muito importante, porque entregamos um espaço para reunir as pessoas, destinada a dar felicidade, a ser um espaço para o lazer e também para a reflexão. Um espaço que antes era uma lixeira viciada e que só servia para atrair coisas ruins”, complementou.

A nova praça, construída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), tem pista de caminhada, área de estacionamento com vagas para carros e motos e vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, dois playgrounds, academia ao ar livre, área de recreação infantil com 112 metros quadrados, anfiteatro com palco, áreas de convivência com jogos, 40 bancos de concreto, pergolado e lixeiras seletivas. No local, foram realizados, ainda, trabalhos de drenagem profunda em uma área de 600 metros e projetos de paisagismo com plantio de grama e mais de mil mudas entre arbóreas e ornamentais.

A comunidade local já aguardava pela entrega da nova praça, como contou a dona de casa Aldenice Damasceno. “Já esperávamos por esse espaço e está todo mundo alegre por ter um local como esse para brincar. Dá até para fazer ginástica na academia. Eu e minhas amigas já estamos nos programando para vir nos exercitar”, contou.

Para o motorista Joel Nascimento, não será diferente. Agora ele, a esposa e a filha terão um lugar para se divertir. “Vamos poder fazer esporte, como caminhada e outras atividades nessa praça. O bairro está recebendo melhorias e isso ajuda muito a comunidade, está todo mundo alegre”, afirmou, para em seguida agradecer o prefeito.

Criação do bairro

O Jorge Teixeira nasceu em março de 1989, na primeira gestão do prefeito Arthur Neto, que realizou a distribuição de lotes para famílias que não tinham casa própria, todas remanescentes de bairros da própria zona Leste. Hoje, o bairro é considerado o mais populoso da zona Leste e mantém um comércio forte, além de contar com equipamentos sociais, como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Unidade Básica de Saúde (UBS), creches e escolas.

No Jorge Teixeira, também foi feito o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis), com a construção de moradias populares, urbanização completa, incluindo asfalto, drenagem profunda e superficial, dragagem de igarapés, construção de rip-rap, entre outros, serviços esses estendidos também às outras áreas do bairro, que conta com quatro etapas.

O bairro também foi um dos primeiros macrossetores contemplado com o abastecimento de água com a entrada em funcionamento do Programa Água para Manaus (Proama), ainda nos primeiros 100 dias da segunda gestão do prefeito Arthur Neto, em 2013.

Recentemente, o bairro recebeu um Centro Integrado Municipal de Ensino (Cime), construído com uma arquitetura moderna, voltado para a aplicação das mais avançadas ferramentas pedagógicas para o ensino infantil e fundamental. O Cime Josefina Castro abrirá 1,6 mil vagas para o ano letivo de 2021.

“É um bairro pelo qual tenho muito carinho. Nasceu na primeira gestão e fiz até a metade da etapa 2. Fizemos muita coisa boa nestas duas últimas gestões, inclusive um sistema de esgoto, que beneficia muitos bairros ao redor”, destacou o prefeito.

O nome do bairro é em homenagem ao então coronel do Exército, Jorge Teixeira, fundador do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e do Colégio Militar de Manaus, nomeado pelo governo militar de Ernesto Geisel como prefeito de Manaus, de 1973 a 1979.