Feira virtual de adoção reúne mais de 110 animais em Manaus

Manaus - Até este sábado (31) acontece uma feira virtual de adoção com mais de 110 animais, todos castrados, vermifugados e vacinados. A ação faz parte de uma iniciativa do Shopping Ponta Negra em parceria com a Associação Portal dos Anjos Manaus (Apam). Para conferir, acesse o Instagram @shoppingpontanegra e o site https://shoppingpontanegra.com.br/ .

As pessoas que se interessarem por algum dos pets serão redirecionadas para o WhatsApp da Apam, no número (92) 98414-4534, para uma entrevista, saber o que a família espera do animal, como é a rotina, a dinâmica da casa e, ainda, explicar os cuidados e responsabilidades que um animal implica. Essas medidas ajudam a associação a diminuir o número de animais devolvidos em adoções por impulso.

“Para adotar, é fundamental que a pessoa esteja consciente que o animal precisa de atendimento veterinário de seis em seis meses ou uma vez ao ano, além dos exames, vacinas anuais, viver em um ambiente seguro, se for uma casa tem que ser murada, já se for um apartamento é necessário que seja telado”, esclareceu a presidente da Apam, Janaína Bandeira.

*Com informações da assessoria