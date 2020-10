Centro de Integração Amigas da Mama realiza ação de conscientização

Manaus - O Shopping Ponta Negra sedia até domingo (1°), uma ação de prevenção e conscientização ao câncer de mama. A iniciativa acontece em parceria com o Centro de Integração Amigas da Mama (CIAM), que estará com um estande na praça de eventos, localizada no primeiro piso (L1). Orientações sobre a importância da mamografia e do autoexame, além da comercialização de camisetas e artesanatos estão disponíveis no espaço.

Segundo a presidente do CIAM, Joana Masulo, a ação tem como objetivo chamar a atenção do público feminino para falar sobre o diagnóstico precoce da doença. A entidade nasceu através da união de mulheres que venceram o câncer de mama e, hoje, elas usam esta experiência para ajudar outras mulheres que estão enfrentando a doença.

“Temos trabalhado dando todo o apoio a essas mulheres, através de translado para o hospital, marcação de consultas e exames, e ainda contamos com uma equipe de profissionais, entre eles, advogada, psicóloga e assistente social”, informa a presidente da CIAM.

Novembro Azul

Na próxima semana, o Shopping Ponta Negra já começa a dar início à programação do Novembro Azul. Assim como durante o Outubro Rosa, a fachada do centro de compras foi iluminada com a cor da campanha, em novembro, o prédio irá refletir o azul.

“Nossa intenção é fortalecer ainda mais as campanhas, disseminar informação, promover reflexão e atenção com o autocuidado, devemos sempre estar atentos ao próprio corpo, fazer check-ups anuais e cultivar bons hábitos de saúde”, declarou a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Ela ressalta que o Shopping Ponta Negra continua seguindo todas as medidas de segurança e reforça a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção, higienização das mãos e o distanciamento social. Limite de capacidade, tanto as atrações quanto as operações, contam com protocolos de limpeza e higienização para assegurar a saúde e bem estar de todos os seus frequentadores.

*Com informações da assessoria