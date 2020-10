Estudantes podem se inscrever em edição virtual de feira

Manaus – Promovida pelo Centro de Integração Empresa- Escola (Ciee), a feira virtual já está com inscrições abertas para estudantes finalistas da rede pública estadual.

Os estudantes finalistas da rede pública estadual já podem se inscrever para a feira virtual “Expo CIEE”, promovida pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Por meio do evento, que acontece no período de 9 e 13 de novembro, os alunos do Ensino Médio terão a oportunidade de conhecer as possibilidades de cursos do mercado de trabalho que os aguarda. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje (29/10), por meio do link: https://bit.ly/3mCxlQr .

Serão cinco dias de feira, 24 horas por dia, com as principais instituições de Ensino Superior do Brasil, conteúdos ao vivo e gravados, vagas para estágio e Jovem Aprendiz, plataforma 3D interativa e palestras com certificado de horas.

A “Expo CIEE” é a oportunidade perfeita para que os estudantes adquiram ferramentas para decidir qual faculdade cursar, defende o professor Mailson Rafael Ferreira, do Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe) da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

“Considerando os benefícios e oportunidades que o evento proporciona, mesmo em uma edição não presencial, entendemos que é uma grande chance de nosso público estudantil adquirir ou expandir conhecimentos e de receber orientação acadêmica e profissional, por meio de palestras e contatos com instituições variadas de ensino ou até mesmo de ficar por dentro da oferta de vagas de estágio e Jovem Aprendiz, de forma on-line e grátis. A Secretaria de Educação, entrando como instituição parceira, permite uma maior aproximação dos nossos estudantes com a feira”, comenta Mailson Rafael.

Todos os alunos da rede pública estadual poderão participar, a qualquer hora, para interações ao vivo ou gravadas da edição virtual da “Expo Ciee Virtual”.

*Com fontes da assessoria

Leia Mais:

Samsung anuncia painel virtual gratuito sobre Inteligência Artificial