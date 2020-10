Amazonas chega a mais de 160 mil casos de Covid-19

Manaus - Após oito meses de pandemia no Amazonas, o estado alcança o total de 160.596. De acordo com o Boletim Diário Covid-19, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), nesta quinta-feira (29), houve o registro de 1.013 novos casos da doença. Destes, 928 foram detectados por testes rápidos, sendo 435 na capital e 493 no interior.

Conforme o boletim, foram confirmados 25 óbitos por Covid-19, sendo 10 ocorridos na quarta-feira (28) e 15 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.516 o total de mortes.

Acompanhamento médico

19.153 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,93% dos casos confirmados ativos. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 446 pacientes internados, sendo 291 em leitos clínicos (56 na rede privada e 235 na rede pública), 150 em UTI (51 na rede privada e 99 na rede pública) e cinco em sala vermelha. Há ainda outros 56 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico.

Em Manaus, foram notificados 188.948 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 214.753. Ao todo, seis prefeituras municipais não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São elas dos seguintes municípios: Coari, Codajás, Jutaí, Maués, Tapauá e Tonantins.

Dos 160.596 casos confirmados no Amazonas até esta quinta-feira (29), 62.829 são de Manaus (39,12%) e 97.767 do interior do estado (60,88%).

