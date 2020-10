Três abrigos de idosos no AM recebem parte dos R$ 3 milhões do Governo

O governo federal vai repassar cerca de R$ 3 milhões a 45 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) localizadas na região Norte. O repasse, que ocorre de forma emergencial, beneficiará 1,2 mil idosos.

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do total de entidades beneficiadas com os recursos, 17 são do Pará, 11 de Rondônia, oito de Tocantins, três do Acre, três do Amazonas, duas do Amapá e uma de Roraima.

De acordo com o governo federal, em todo o país, 2.118 abrigos de idosos serão beneficiados com R$ 160 milhões. Os repasses poderão ser utilizados na aquisição de equipamentos médico-hospitalares, alimentos e produtos e materiais para limpeza e descontaminação dos ambientes.