Fundação Alfredo da Matta celebra 65 anos em Manaus

O evento comemorou a execução de projetos que visam a organização e a modernização da gestão administrativo-financeira | Foto: Tacio Melo/Secom

Manaus - A Fundação Alfredo da Matta (Fuam) realizou evento que marcou o encerramento das comemorações pelos seus 65 anos de história nesta sexta-feira (30), no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus.

A programação contou com o lançamento de publicações como o “Guia Científico”, além de homenagens a servidores.

O evento comemorou a execução de projetos que visam a organização e a modernização da gestão administrativo-financeira, sem perder o compromisso com a saúde da população.

“Estamos iniciando um processo fundamental, que é a digitalização de 700 mil prontuários médicos manuais para tornar o prontuário eletrônico uma realidade. Hoje culmina, então, com o coroamento de tudo isso, que é reconhecer todas as autoridades e servidores que nos ajudaram nessa trajetória", pontuou o diretor-presidente da Fuam, Ronaldo Amazonas.

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, ressaltou a importância da Fundação e do trabalho integrado entre as unidades para fortalecer o sistema de saúde do estado.

"Todas as ações que foram desenvolvidas no passado estão sendo desenvolvidas no presente, nós estamos fortalecendo para que, nos próximos 65 anos, a Fundação Alfredo da Matta seja, ainda mais, referência mundial nas suas especialidades e nos ajude a formar uma das melhores redes de saúde do Brasil, que seremos no futuro", destacou Campêlo.

Durante a solenidade comemorativa foi lançado o “Guia Científico”, contendo toda a produção científica da Fuam, desde 1982 até 2020. O material será disponibilizado no site da Fundação.

Também houve o lançamento do Informe Institucional, que mostra as ações desenvolvidas pela instituição, incluindo dados epidemiológicos das doenças tratadas na fundação; e ainda, dos chamados “Álbum sobre Hanseníase” e “Álbum sobre doenças dermatológicas”, publicações que vão ficar à disposição da assistência para orientar pacientes; além da Cartilha do Usuário, importante instrumento que passará a ser entregue aos pacientes, informando sobre os serviços ofertados pela Fuam.

