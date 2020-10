Produtores de Barcelos recebem kits para ‘Casas de Farinha’ no AM

A doação dos kits são para apoiar a produção tradicional de farinha de mandioca no estado do Amazonas | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador do Estado, Wilson Lima, realizou, nesta sexta-feira (30), a assinatura de acordo de cooperação para doação de dois kits ‘Casas de Farinha’ para impulsionar a produção agrícola do município de Barcelos, na calha do rio Negro.

Wilson Lima também fez a entrega de kit feira e cartões do produtor, bem como disponibilizou R$ 35 mil em linha de crédito emergencial da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para produtores rurais.

O investimento total é na ordem de mais de R$ 120 mil para o setor na cidade.

"Agora, o feirante de Barcelos tem um lugar para dizer que é seu, e aí essa feira e essas tendas podem ser também itinerantes, pode estabelecer, por exemplo, três dias, na semana, em locais diferentes, para que isso possa efetivamente acontecer", enfatizou o governador.

A doação dos kits ‘Casas de Farinha’ foi para a Associação dos Hortifrutigranjeiro do Município de Barcelos para apoiar a produção tradicional de farinha de mandioca no estado do Amazonas.

Esse repasse é decorrente da seleção feita através do edital de chamamento público n° 001/2020, que firmou acordo de cooperação no âmbito do Estado do Amazonas. Os kits são compostos por Motor 5cv; balança mecânica; cevador; prensa manual; bomba d’água; tacho 58’’; tacho 75’’.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Feira virtual de adoção reúne mais de 110 animais em Manaus