Motorista de Hilux invade calçada e quebra muro de Fórum em Manaus

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira (30), na frente do Fórum Desembargadora Rua Maria Naice de Vasconcellos, no bairro São Francisco, na Zona Sul, comprometeu a estrutura do muro frontal.

O motorista de um veículo modelo Hillux, de cor preta, acabou perdendo o controle do veículo e avançou sobre a calçada atingindo o muro. Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. As grades do local também foram danificadas.

A vítima teve apenas escoriações. Um outro veículo, que estava estacionado no local, também teve danos após a queda do muro. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil e as causas do acidente serão apontadas pela perícia.