Sem controle, ônibus capota e deixa 40 pessoas feridas na AM-363

De acordo com o Corpo de Bombeiros as equipes de Manaus e Itacoatiara não foram acionadas para ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Logo nas primeiras horas deste sábado (31) um grave acidente na rodovia AM-363, que liga Manaus ao município de Itapiranga deixou aproximadamente 40 pessoas feridas. Segundo informações de passageiros, o ônibus da empresa de aluguel de veículos Martins Rent a Car capotou e caiu em um barranco da região.



Jhonathan Pires que estava no veiculo no momento do acidente relatou que o veiculo perdeu o controle e capotou, antes de cair no barranco. Além de bater em um poste. “O ônibus estava lotado e todas as pessoas tiveram ferimentos, tanto leves quanto graves. O carro bateu no poste, sim, mas antes capotou. Só não desceu mais porque os cabos de aço do poste trançaram na roda e seguraram ele”, disse Pires.

O acidente ocorreu por voltas de 3h no KM 70 da rodovia | Foto: Divulgação

O acidente ocorreu por voltas de 3h no KM 70. De acordo com o Corpo de Bombeiros as equipes de Manaus e Itacoatiara não foram acionadas para ocorrência.

Com a ajuda de motoristas que passavam pelo local, uma ambulância encaminhou os feridos para o Hospital Regional Miguel Batista de Oliveira, em Itapiranga. A Secretária Municipal de Saúde não informou o estado de saúde das vítimas.

