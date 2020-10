Ex-vereadora, Lourdes Lopes morre aos 67 anos por infecção pulmonar

Lourdes ocupou o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Manaus de 1983 a 1988 | Foto: Divulgação

Manaus – Vitima de uma infecção pulmonar, a ex-vereadora e assistente social Maria de Lourdes Lopes, 67 faleceu na noite da última sexta-feira (31) no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul, da capital.



Lourdes era irmã do ex-prefeito de Iranduba, Nonato Lopes que morreu no dia 12 de setembro vitima do novo coronavírus.

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto e a primeira dama Elizabeth Valeiko Ribeiro manifestaram profundo pesar, e em memoria da ex-vereadora Artur irá decretar luto oficial na cidade nos próximos dias.

“Meus sinceros sentimentos à toda família por duas perdas importantes em tão pouco tempo. Lourdes, assim como Nonato, foi uma pessoas que fez história na carreira política no Amazonas, hoje deixa saudades para amigos e familiares. Infelizmente esse vírus, um inimigo invisível, ainda está fazendo vitimas. Não podemos baixar a guarda", disse o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota), também manifestou profundo pesar, em nome de todos os vereadores e servidores da CMM, pela morte da ex-vereadora,

“Nós lamentamos muito essa perda e oramos a Deus para que conforte a família e os amigos, nesse momento de dor e pesar”, disse o presidente.

Lourdes ocupou o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Manaus na 9º Legislatura, de 1983 a 1988.

O velório da ex-vereadora, aconteceu na Funerária Sagaz localizada na avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, zona Sul, o corpo será enterrado no Cemitério São João Batista.

