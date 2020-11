Final de semana prolongado tem previsão de chuvas na região Norte

Amazonas - No feriadão, o clima pode ser instável em grande parte das regiões do Brasil, incluindo a região Norte. As nuvens carregadas devem ser reflexo da passagem de uma frente fria pelo Sudeste do país, chegando ao litoral da Bahia e estimulando áreas sobre o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país.

Apesar do fim de semana ter previsão de sol, com muitas nuvens, a região norte pode sofrer com pancadas de chuva e raios no período da tarde e à noite. Mas calma, se você esta pensando em curtir uma piscina no condomínio ou só pegar um sol na laje, fique tranquilo Em Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá e Palmas as chuvas podem acontecer de forma moderada.

Já no Acre e em Rondônia, o clima é de sol forte e prolongado com algumas chuvas a partir da tarde, incluindo Rio Branco e Porto Velho. No centro-norte de Tocantins e no norte e leste do Pará, o céu será nublado e com chuva, tendo risco de temporais.

Nordeste

No Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe terão bastante sol e pouca chuva. Deve chover no sul do Ceará, no sertão do Pernambuco e em Sergipe. Na Bahia, o clima é de nebulosidade com risco de pancadas de chuva e temporais.

Leia Mais:

Vai viajar no feriado? Veja como vai ficar o clima no Brasil

Setembro foi o mês mais quente da história, diz centro de meteorologia