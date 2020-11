Caminhão invade casa e destrói muro na comunidade Parque São Pedro

Segundo a dona da residência, o condutor do veículo não ficou ferido | Foto: Divulgação

Manaus - Um caminhão invadiu uma residência na rua Sabiá, localizada na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (1°), por volta das 10h30. O condutor do veículo perdeu o controle da direção e também arrastou uma motocicleta que caiu no rip-rap.



A moradora da residência atingida pelo caminhão, Michelle de Souza, de 32 anos, contou que estava tomando café da manhã com a família quando foi surpreendida pelo barulho do veículo contra o muro de sua casa.

"Quando ouvi o barulho peguei a minha filha e corri para o final da casa e gritei pelos meus outros filhos. O caminhão só não desceu mais porque a ponte não suportou a roda. Só ouvimos o condutor gritando que estava sem freio. Foi um susto muito grande", relatou a moradora.

Segundo Michelle, o condutor do veículo não ficou ferido e acionou o chefe e dono do caminhão para ressarcer o prejuízo a família. Uma motocicleta que estava estacionada também foi danificada e acabou caindo no igarapé pelo forte impacto do veículo.

"O dono do caminhão se comprometeu em pagar os prejuízos. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Foi um livramento. Devido o impacto, estamos sem água e um caminhão guincho deve fazer a retirada do veículo", contou a moradora

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM) não houve nenhum acionamento relacionado a natureza do acidente até o presente momento Equipe de policiais militares deram apoio à ocorrência.

