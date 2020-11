Inscrições abertas para o 'Servolution Day’ em Manaus

Costa Neto é autor de livros como “Amar e servir, a cultura do voluntariado” e “Bem-vindo à Casa” | Foto: Divulgação/ Chama Church

Manaus - Nos dias 6,7 e 8 de novembro, a igreja Chama Church realiza o ‘Servolution Day’, o dia do voluntariado. Evento promete impactar a vida dos manauaras com o tema ‘a importância de servir, de ser voluntário’. Um dos palestrantes do evento é o Costa Neto, pastor Senior da CCR Videira e representante da Hillsong Family Brasil. Interessados podem se inscrever por meio deste link: https://www.e-inscricao.com/chamachurch1/servolutionday2 .



O evento com este tema é o primeiro da igreja a trazer um palestrante nacional e tem como objetivo encorajar membros, líderes e pessoas em geral a acreditarem em seu potencial. A revolução no voluntariado trata daquilo que a igreja local pode ser quando os seguidores de Cristo oferecem seu coração, suas paixões e seus talentos para atender às gigantescas necessidades que os rodeiam.

“Acreditamos de todo coração que essa conferência vai ser uma chave no coração das famílias e da comunidade, vamos experimentar a revolução do voluntariado”, diz Richard Mattos, idealizador do evento e presidente da Chama Church.

Além das palestras, o evento contará com stands de diversos ministérios que compõe a igreja como: dança, louvor, comunicação, teatro, recepção e outros. Os voluntários destes ministérios compartilharão o que fazem, darão dicas e vão comentar um pouco das perspectivas futuras. Vale a pena conhecer, pois algumas surpresas estão sendo preparadas para os convidados.

Protocolos de segurança

Podem se inscrever até 200 pessoas por meio deste link: https://www.e-inscricao.com/chamachurch1/servolutionday2 . Vale lembrar que a igreja Chama Church está seguindo todos os protocolos para evitar a propagação do Covid-19. Além de todo o processo de higienização de local, dos assentos e maçanetas, estão sendo respeitadas as regras de distanciamento social e o uso de máscaras. O valor da inscrição é de R$20.

Sobre o palestrante

Costa Neto é autor de livros como “Amar e servir, a cultura do voluntariado” e “Bem-vindo à Casa”, presidente do Instituto Vida Videira, um dos palestrantes do evento é o Costa Neto, pastor Senior da CCR Videira e representante da Hillsong Family Brasil.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (6)

19h às 20h – Imersão em cada ministério que compõe uma igreja, com stand, vídeos e outras surpresas.

20h às 21h 30 – Palestra com Costa Neto

Sábado (7)

09h às 10h – Imersão em cada ministério que compõe uma igreja, com stand, vídeos e outras surpresas.

10h às 12h – Palestra com Costa Neto

19h às 20h - Imersão em cada ministério que compõe uma igreja, com stand, vídeos e outras surpresas.

20h às 21h30 – Palestra com apóstolo Ribamar

Domingo (8)

16h às 18h – Apresentação do Musical ‘Livres para amar e servir’

18h às 19h – Imersão em cada ministério que compõe uma igreja, com stand, vídeos e outras surpresas.

19h às 21h – Apresentação do Musical ‘Livres para amar e servir’

*Com informações da assessoria