Mais 165 casos confirmados de Covid-19 são registrados no AM

Manaus - O estado do Amazonas registrou mais 165 casos da Covid-19 nesta segunda-feira (2). Deste número, apenas 53 foram de Manaus, de acordo com o boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Ainda de acordo com o boletim, foram confirmados dez óbitos pela doença, sendo oito ocorridos neste domingo (1) e dois encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.565 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no domingo, foram registrados três sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 19.282 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,89% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados, há 412 pacientes internados, sendo 267 em leitos clínicos (55 na rede privada e 212 na rede pública), 143 em UTI (45 na rede privada e 98 na rede pública) e dois em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 44 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 32 estão em leitos clínicos (24 na rede privada e 8 na rede pública), 11 estão em UTI (6 na rede privada e cinco na rede pública) e um em sala vermelha.

Dos 162.139 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (02/11), 63.557 são de Manaus (39,20%) e 98.582 do interior do estado (60,80%).

