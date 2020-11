Novas instalações de equoterapia da PM são inauguradas em Manaus

| Foto: Diego Peres/Secom

Manaus – Foi inaugurado na manhã desta terça-feira (3) pelo governador Wilson Lima, as novas instalações do Núcleo de Equoterapia da Polícia Militar do Amazonas, localizado no bairro Dom Pedro I, zona Centro-Oeste de Manaus.

O espaço passou por reforma e ampliação de estruturas. O método terapêutico e educacional com uso de cavalos beneficia, atualmente, cerca de 60 pessoas com necessidades especiais, entre crianças, jovens e adultos.

Com investimento de R$ 2,8 milhões, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), a obra contemplou a ampliação de quatro edificações, sendo um galpão principal que será usado como picadeiro, o prédio da administração, o galpão usado como depósito e um galpão menor destinado à esterqueira.

O galpão principal conta com arquibancada para os pais, responsáveis das crianças e demais participantes da terapia, além de área coberta. As obras foram executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

De acordo com o governador, as novas estruturas permitirão que a PM consiga zerar a fila de espera pelo serviço de equoterapia.

“A polícia tem um lado social muito significativo. Hoje nós estamos fazendo a entrega de uma estrutura que vai ajudar muito na equoterapia. Esse é um momento histórico para essas famílias porque, com a estrutura que estamos entregando hoje, é possível dobrarmos a capacidade de atendimento àquelas famílias e pessoas que têm dificuldades de locomoção física, pessoas que têm dificuldades cognitivas”, afirmou Wilson Lima.

O governador anunciou mais investimentos no Núcleo. “Nós estamos recebendo nesse mês mais 40 equinos que vão reforçar o policiamento montado, mas que também serão disponibilizados para a equoterapia. E nós estaremos, já no primeiro trimestre do ano que vem, encaminhando três profissionais daqui para fazer um curso no estado do Paraná, para se qualificarem em equoterapia básica e equoterapia avançada”, disse.

Segundo o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, o serviço de equoterapia é um dos trabalhos sociais mais importantes desenvolvidos pela Polícia Militar.

“Trabalhei aqui nessa unidade e sei a importância que é o trabalho feito pela cavalaria. A equoterapia é uma das coisas mais importantes que nós temos feito em apoio à sociedade. São famílias que lutam bastante com seus entes queridos, que têm problemas de saúde e precisam desse tipo de trabalho. Agora essas crianças terão, as famílias terão, um local adequado, um local com condições perfeitas para que seus filhos tenham o atendimento necessário”, destacou.

