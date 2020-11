Caminhão frigorífico tomba na avenida das Torres

O caminhão frigorífico está sendo descarregado e será retirado | Foto: Divulgação

Manaus - Um caminhão frigorífico tombou na tarde desta terça-feira (3), na avenida das Torres, na Zona Norte de Manaus . O veículo estava carregado com peças de carne e o trânsito no local ficou com retenção.



De acordo com testemunhas, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e a carga tombou na pista. Ele não ficou ferido e saiu do caminhão sozinho. A empresa proprietária foi acionada e outros caminhões e homens foram até o local para descarregar a carga do container.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para auxiliar no fluxo de veículos que ficou com retenção no sentido centro-bairro. A perícia deve apontar as causas do acidente de trânsito .

