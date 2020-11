Prefeitura alerta sobre saúde do homem com o início do ‘Novembro Azul’

Manaus - “É uma forma eficaz de se combater o preconceito”, alerta o prefeito Arthur Virgílio Neto, sobre a importância da campanha “Novembro Azul”, que busca conscientizar homens com mais de 40 anos sobre os exames preventivos ao câncer de próstata. Na rede municipal, além dos atendimentos de rotina realizados nas unidades da Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) fará um trabalho educativo, sem aglomerações por conta da pandemia da Covid-19.

“Não podemos permitir que o preconceito, sobretudo no que se refere ao chamado exame de toque, seja maior do que a nossa necessidade de saúde”, disse o prefeito Arthur Neto, em vídeo publicado em suas redes sociais, relembrando o exemplo de sua própria família.

“Meu pai, senador Arthur Virgílio Filho, inteligente e culto como poucos, jamais se submeteu ao exame do toque e quando apareceu o câncer já estava em fase de metástase, instalado nos órgãos que sustentam a vida humana. O preconceito foi maior que o amor por sua própria vida. Por isso, peço para que os homens prestigiem o ‘Novembro Azul’ e digamos não ao preconceito”, alertou o prefeito de Manaus.

A situação de pandemia do novo coronavírus levou o Núcleo de Saúde do Homem da Semsa, que coordena a campanha, a elaborar uma programação diferente, sem eventos que produzam aglomeração de pessoas, a fim de evitar riscos da disseminação do vírus. Para tanto, as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e policlínicas municipais farão o trabalho educativo da campanha apenas dentro das unidades, com orientações e distribuição de materiais informativos aos usuários nas salas de espera dos consultórios.

A Semsa também está elaborando uma programação de seminários virtuais, tendo como público-alvo os servidores das unidades de saúde da prefeitura.

“Tudo vem sendo pensado de forma a dispensar ao máximo o contato presencial, mas sem deixar de atender a essa necessidade de estimular o cuidado com a saúde masculina. Historicamente, homens procuram os serviços de saúde em número muito mais reduzido do que as mulheres e isso acaba se refletindo na recorrência de doenças graves que poderiam ser facilmente evitadas se os homens estivessem mais atentos a sua própria condição. Queremos discutir e capacitar os profissionais da Saúde municipal para trabalhar esse estímulo e vamos fazer isso por meio de seminários”, observou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi Alves.

Nas unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, são oferecidos vários serviços com enfoque especial para o público masculino, como: avaliação do cartão de vacina, vacinação, testes sorológicos para Sífilis, HIV e Hepatite, encaminhamentos para avaliação da saúde bucal, para os consultórios de tabagismo (para os homens que desejarem parar de fumar) e outros encaminhamentos em saúde, dependendo da necessidade. Basta consultar o site http://semsa.manaus.am.gov.br e encontrar a unidade de saúde mais próxima da sua residência.

“Neste mês de novembro, nossas unidades estarão intensificando as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, ou seja, a Educação em Saúde, nas salas de espera, observando o distanciamento social necessário para a prevenção da Covid-19. Vamos abordar vários assuntos dentro desse escopo, como: a importância do autocuidado, a prevenção de doenças – principalmente hipertensão, diabetes e os cânceres de próstata, pênis e boca –, o combate à violência doméstica, a importância da aquisição de hábitos saudáveis, a necessidade da vacinação regular, a prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros. O importante é estimular o público masculino a comparecer nas unidades para cuidar da sua saúde”, explica a chefe do Núcleo de Saúde do Homem da Semsa, Eliny Rocha.

Sobre a campanha

Criado em 2003, o “Novembro Azul” é uma campanha que visa conscientizar sobre os cuidados com a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. O Brasil aderiu a esse movimento em 2008, com uma parceria entre o Instituto Lado a Lado Pela Vida e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Em 2020, o câncer de próstata está em primeiro lugar nas estatísticas de novos casos de câncer entre homens no Brasil, sendo também a segunda causa de morte entre os que desenvolvem neoplasias malignas, conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o que mostra a necessidade de se levar a discussão sobre o assunto aos lares brasileiros.

