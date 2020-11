Vai faltar água! Saiba quais bairros terão abastecimento interrompido

Saiba em quais locais vai faltar água | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - A concessionária Águas de Manaus informa que realizará serviços de melhorias na rede de abastecimento do Sistema Monte das Oliveiras. Divididos em duas etapas, pelo menos onze bairros e comunidades da zona Norte da cidade serão beneficiados com as intervenções.

A primeira etapa dos trabalhos acontece nesta quinta-feira (5) período de 07h30 às 18h30. Segundo informou a assessoria, a intervenção é necessária para interligar implantar válvulas reguladoras de pressão na região das ruas São Ferino São Valentim, São Lourenço e Curió.

A segunda etapa acontecerá na próxima terça-feira (10) para realização do mesmo serviço. Desta vez, os serviços ficam concentrados na região da São Lourenço e iniciam no horário de 22h, com previsão de conclusão às 07h30 da quarta-feira (11).

Em ambas as situações, áreas dos bairros Monte das Oliveiras, Terra Nova III, Monte Pascoal, Novo Israel, Santa Etelvina, Santa Marta, Santa Tereza, Agnus Dey, Vista Alegre, São Luiz e Residencial Deus é Fiel poderão apresentar oscilações no abastecimento de água, que será normalizado de maneira gradativa em até 20 horas após o término de cada intervenção.

As ações integram um pacote de melhorias no abastecimento que a Águas de Manaus está implantando ao longo do semestre em diversas regiões da cidade. Um dos principais benefícios é a melhor distribuição na pressão de água dentro das tubulações. A partir do momento em que ela é regulada, a possibilidade de vazamentos e manutenções emergenciais na rede (que geralmente causam transtornos como a falta d’água), diminui consideravelmente.

A concessionária Águas de Manaus pede que os moradores dos bairros que vão passar por paradas programadas nesta semana façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

