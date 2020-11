Ônibus 'quebra ao meio' derrama óleo na rua e motociclista fica ferida

O acidente deixou o trânsito com retenção | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (4), por volta das 13h, deixou uma motociclista lesionada na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

Um ônibus do transporte coletivo urbano acabou quebrando 'ao meio' e derramou óleo na pista, fato que ocasionou o acidente.

Testemunhas informaram que a motociclista estava com uma outra pessoa e acabou ficando ferida. Ela foi socorrida pelos pedestres da área que acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito no local ficou com bastante retenção no sentido centro-bairro e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram no tráfego do local. Os veículos foram removidos e não há informações do estado de saúde da vítima.

A perícia da empresa de transporte deve apontar as causas do acidente.

