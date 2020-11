Quadra poliesportiva é inaugurada no bairro Coroado

Manaus – Integrando as comemorações pelos 351 anos da capital, o prefeito Arthur Virgílio Neto, inaugurou nesta quarta-feira (4), a quadra poliesportiva Adalberto Palheta, no bairro Coroado, Zona Leste. Com o objetivo de reforçar o lazer e a qualidade de vida da população.



“Essa obra vem ao encontro da necessidade de lazer da população, servindo a todas as idades, atleta, garoto, rapazes, idosos, vizinhos, parentes e amigos. Apesar de muito importante para a comunidade, essa é uma obra de baixo custo, se comparada com a infinidade de outras obras para entregar ainda e estamos fazendo mais quadras, para dar vazão a nossa disposição e ao nosso tempo disponível”, destacou o prefeito Arthur Neto.

A inauguração integra as comemorações pelos 351 anos da capital, comemorado em 24/10, e também é parte do pacote de obras esportivas para a cidade. Os serviços realizados na quadra garantem à comunidade um espaço revitalizado com novo alambrado, nova mureta e cobertura, pintura e reforma da parte elétrica.

“Só tenho a agradecer à prefeitura, porque vários segmentos utilizam esse espaço para a prática de esportes e até celebrações religiosas. A quadra Adalberto Palheta é de grande importância para a comunidade aqui do Coroado. Quem está ganhando com isso é a cidade de Manaus e a comunidade em geral, o que mostra o compromisso da gestão do prefeito Arthur”, disse o presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC), Ronildo Souza.

Também atuante na comunidade, o presidente da Associação dos Idosos do Coroado (Assic), Raimundo da Silva, comentou sobre a importância da quadra para os moradores do bairro. “Esse é mais um espaço que, nós, da comunidade, poderemos desfrutar. Tenho uma gratidão muito grande ao nosso prefeito, que está fazendo esse trabalho muito bom, e à toda sua equipe”, disse.

Desde o início do mês de outubro, já foram entregues à população espaços esportivos nos bairros Parque 10 (Centro de Esporte e Lazer Luciano Soares, conjunto Eldorado); São Francisco (quadra poliesportiva da comunidade Vila Mamão); Petrópolis (quadra poliesportiva no conjunto Jardim Petrópolis); no Crespo (quadra municipal de esportes Cleber Mendes); no Distrito Industrial (campo de futebol Manaus 2000); na Redenção (campo do Vermelhão); e na Compensa (Centro de Esporte e Lazer Dom Jackson).

Investimento

A Prefeitura de Manaus está investindo, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de, aproximadamente, 40 espaços esportivos. Os locais são de coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os trabalhadores.

*Com informações da assessoria

