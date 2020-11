Prefeito volta a destacar importância da floresta em pé durante fórum

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, defendeu a floresta amazônica durante o painel de lançamento do Fórum de Cidades Pan-Amazônicas (FCPA), realizado de forma virtual nesta quarta-feira (4), com o tema “Governos Locais e Desenvolvimento Sustentável”.

“Uma árvore em pé dá muito mais lucro que uma árvore derrubada”, destacou o prefeito sem esquecer dos avanços obtidos na geração de empregos verdes e na preservação da Floresta Amazônica.

“As escolhas têm que ser feitas agora e precisamos tomar as decisões agora. É importante mantermos a floresta em pé. Ela derrubada dá dinheiro por 20 ou 30 anos, depois não sobra nada, apenas desertificação. Enquanto agente empregador, a Prefeitura de Manaus é a segunda maior geradora de empregos na cidade, ficando apenas atrás da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), responsável por manter a floresta em pé”, apontou Arthur Neto, que integrou as discussões sobre “Oportunidades locais: Empregos Verdes nas Cidades Pan-Amazônicas”.

Na ocasião, Arthur apresentou ainda os resultados obtidos em sua gestão como a criação de oportunidades sustentáveis e a preservação de áreas verdes. “É impossível falar em ecologia sem falar em Manaus. Uma cidade superavitária, com uma gestão equilibrada. Temos compromisso com a sustentabilidade e somos a voz para falar, inclusive, internacionalmente sobre meio ambiente”, avaliou o chefe do Executivo municipal.

*Com informações da assessoria