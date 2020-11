Shopping de Manaus tem programação gratuita na Semana da Saúde

| Foto: Divulgação

A programação da Semana da Saúde do Amazonas Shopping continua até este domingo (8), na Praça da Expansão do centro de compras, das das 14h às 20h. O evento conta com orientações e serviços gratuitos de saúde, entre eles, teste de bioimpedância, aferição de pressão, orientações sobre alimentação e vacinação contra o Sarampo e Influenza, estas para o público adulto.

O objetivo do evento é chamar a atenção da população sobre a importância dos cuidados com a saúde. “Além de levar saúde e informação, o evento é fundamental para aproximar e reforçar ainda mais o relacionamento com nossos clientes”, destaca o gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi.

No espaço, a Clínica Vitá está disponibilizando a sua equipe médica e de enfermagem para tirar dúvidas sobre a saúde da mulher e do homem. A operação também realiza teste de bioimpedância, hidratação, cromoterapia facial e ainda distribui brindes.

“Ações nesse formato facilitam a compreensão que o autocuidado e rastreamento de doenças são importantes, pois envolvem esclarecimentos sobre a saúde por profissionais habilitados e ajudam a prevenir doenças. Esses serviços muitas vezes não estão ao alcance da população em geral, principalmente de forma gratuita”, avalia a médica Helen Brandão, da Clínica Vitá, localizada no subsolo do Amazonas Shopping.

No Armazém Fit os visitantes do estande recebem orientação sobre alimentação saudável. “Pegando o gancho do Novembro Azul iremos explicar sobre a doença, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção através da alimentação”, informou a graduanda em nutrição Laura Costa.“Também iremos realizar um quiz de perguntas e respostas sobre quais os ingredientes previnem a doença, que é considerada o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens”, acrescentou André Martins, um dos sócios da Armazém Fit.

A Bemol Farma é outra loja participante da Semana da Saúde, que durante todo o evento está oferecendo aferição de pressão e teste de glicemia. Até sexta-feira (06), das 14h às 17h, o público adulto também pode receber as vacinas contra Sarampo e Influenza, realizada por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

