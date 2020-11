Hospital em Manaus supera meta de cirurgias cardíacas em outubro

Em agosto, mês de maior produção do ano em cirurgias até então, foram realizados 53 procedimentos | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus – Neste mês de outubro, o Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) atingiu a maior produção de cirurgias cardíacas do ano, realizando 59 cirurgias cardíacas. Com a marca, o HUFM supera em 40% a meta estabelecida pela secretaria no início do ano.

Em comparação com o mês de agosto, quando até então havia sido realizado o maior número de procedimentos, a unidade aumentou em 11% a produção, sendo realizadas 43 cirurgias cardíacas adultos e 16 cirurgias pediátricas.

Em agosto, mês de maior produção do ano em cirurgias até então, foram realizados 53 procedimentos. Antes disso, em janeiro, haviam sido realizadas 52 cirurgias de alta complexidade.

De acordo com a diretora do HUFM, Alessandra Santos, a meta estabelecida pela secretaria é de 42 cirurgias mensais.

Ela explicou que a unidade conseguiu superar a meta devido ao planejamento executado para a aquisição e controle de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).

“Estamos trabalhando para que todos os procedimentos aconteçam dentro do cronograma do centro cirúrgico. Também estamos mantendo contato direto com os fornecedores que confiaram em todo o processo de organização de pagamento que vem sendo realizado pela secretaria. Isso garante a nossa alta produtividade”, destacou.

O HUFM é referência no tratamento de doenças cardiovasculares na rede pública de saúde no Amazonas e está sob a gerência da SES, desde julho, quando se encerrou o contrato com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), responsável pela administração da unidade por 17 anos.

*Com informações da assessoria

